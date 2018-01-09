Москвичка устроила беспорядочную стрельбу в центре города

Женщина обстреляла из пневматики автомобили и прохожих в центре Москвы

Полицейские задержали женщину по подозрению в повреждении четырех автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Утром в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Литвина Седого, д. 2/13, стр. 3, корп. А неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета", — сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские по подозрению в стрельбе задержали 47-летнюю владелицу автомобиля. "Осмотр после стрельбы показал, что четыре автомобиля имеют различные повреждения", — отметил он.