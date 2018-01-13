Пострадавшие при взрыве газа в Омске остаются в реанимации

Большинство пострадавших при взрыве газа в Омске остаются в тяжелом состоянии

Шестеро из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в Омске остаются в реанимации в тяжелом состоянии, в том числе четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

"Шесть человек в тяжелом состоянии находятся в ожоговом центре больницы скорой медицинской помощи №1, все шестеро в реанимации. Один пострадавший с переломами пяточных костей находится в городской больнице №1 им. Кабанова. У него состояние средней степени тяжести", — пояснили в пресс-службе.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в пятиэтажном доме в Омске в пятницу вечером. От взрыва в квартире на втором этаже обрушилась стена, ведущая в соседний подъезд, были выбиты окна и разрушен балкон. В результате инцидента были госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами и различными травмами семь человек, еще один житель дома от госпитализации отказался. По данным регионального Минздрава, трое из пострадавших — дети семи лет, один ребенок восьми лет.