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В Москве вновь задержали участника «гонок на Gelandewagen»
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В Москве задержан участник «гонок» на Gelandewagen в 2016 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Один участников погони от полиции на Gelandewagen в мае 2016 года был задержан в Москве за рулем автомобиля с чужими документами, передает "Интерфакс".

"8 января около 18:00 часов в районе дома N66 по ул. Профсоюзная произошла авария с участием двух иномарок. Водители вызвали полицию для оформления ДТП. Прибывшим сотрудникам ГИБДД были продемонстрированы документы, однако один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, у полицейских возникли подозрения о том, что мужчина использует документы, «выданные на другие данные». В отношении задержанного было возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

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