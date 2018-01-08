Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную

Турецкий мотоциклист запечатлел на видео смерть своего товарища и собственную гибель в ДТП

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе неподалеку от города Мерсина на юго-восточном побережье Турции. События разворачивались 25 ноября минувшего года, однако запись была опубликована только на днях.

Спортсмен-мотоциклист Юнус Эмре Каран и его товарищ по имени Абидин Гюль решили прокатиться по трассе, чтобы испытать новый двигатель, установленный на один из мотоциклов.

Мужчины разогнались и поочередно врезались в разворачивавшийся грузовик, в момент столкновения оказавшийся поперек проезжей части.

В результате аварии оба байкера получили смертельные травмы — Юнус Каран скончался на месте, а его товарища доставили в госпиталь и он умер уже в лечебном учреждении.

Семья одного из погибших обнародовала видео ДТП, желая привлечь внимание общественности к произошедшему, после того как суд оказался заключать под стражу водителя грузовика.

Родственники покойных считают, что мужчина, управлявший большегрузом, совершил двойное убийство и должен быть арестован, а после — приговорен к значительному тюремному сроку.