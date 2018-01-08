Экс-министра Крыма обвинили в госизмене

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В Херсоне арестовали экс-министра здравоохранения Крыма 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа

Суд в Херсоне арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.

Как сообщает «112 Украина», ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц без права на залог.

Прокурор просил для Михальчевского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Ему инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) установила факт пребывания на территории Киева экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. По данным агентства «Крыминформ», в ходе обыска у него обнаружены паспорт гражданина России и удостоверение министра здравоохранения республики, выписанное ещё в 2014 году.

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