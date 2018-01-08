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Утопленник вмерз по голову в канаву
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Утопленник вмерз по голову в канаву 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости

РЕН ТВ со ссылкой на Фонтанка.ру сообщил, что один из жителей Санкт-Петербурга обнаружил тело утопленника на улице Еремеева. Мужчина свел счеты с жизнью, бросившись в канаву.

Отмечается, что скончавшийся вмерз в воду по голову, в результате чего его и удалось обнаружить. Выдвинута версия, что к моменту обнаружения тело мужчины находилось в воде в течение нескольких суток.

Никаких следов насильственной смерти на утопленнике обнаружено не было. Однако представители следственного комитета намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

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