Утопленник вмерз по голову в канаву

РЕН ТВ со ссылкой на Фонтанка.ру сообщил, что один из жителей Санкт-Петербурга обнаружил тело утопленника на улице Еремеева. Мужчина свел счеты с жизнью, бросившись в канаву.

Отмечается, что скончавшийся вмерз в воду по голову, в результате чего его и удалось обнаружить. Выдвинута версия, что к моменту обнаружения тело мужчины находилось в воде в течение нескольких суток.

Никаких следов насильственной смерти на утопленнике обнаружено не было. Однако представители следственного комитета намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.