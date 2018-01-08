Упавшая с высоты гимнастка в Гомеле находится в больнице

Буквально на днях в сеть попало видео, на котором оказалась запечатлена российская гимнастка во время исполнения номера на цирковой арене в Гомеле. На кадрах видно, как девушка сорвалась с четырехметровой высоты и упала.

Как передает Первый канал, цирковая артистка по-прежнему находится в больнице под пристальным наблюдением медиков. Уточняется, что девушку поместили в отделение интенсивной терапии.

По имеющимся данным, пострадавшая получила сотрясение мозга. Насколько критично ее состояние в настоящее время пока не сообщается.