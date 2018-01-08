Ребенок родился в самолете и умер в кабинке туалета

Ребенок родился на борту самолета и умер в кабинке туалета

Арабская авиакомпания Etihad сообщила, что на борту одного из самолетов пассажирка родила в кабинке туалета. Как передает портал Мегатюмень, изначально никто не догадался, что у женщины появился малыш. Члены экипажа и пассажиры пытались помочь ей остановить обильное кровотечение.

Капитан воздушного судна принял решение изменить маршрут и сделать вынужденную посадку в Таиланде. Там женщину планировалось отдать в руки бригады скорой помощи. Когда самолет приземлился в Бангкоке, выяснилось, что пассажирка, никому не сообщив, сама родила ребенка в туалете судна и оставила его там умирать.

Мегатюмень отмечает, что женщина возвращалась из Абу-Даби, где работает в качестве домашней прислуги. По какой причине она решила умертвить новорожденного не сообщается.