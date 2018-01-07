Ещё
На российский центр в Киеве совершено нападение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве на здание Российского центра науки и культуры напали радикалы 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Радикалы из организации "Чёрный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества, сообщил РИА Новости сотрудник Центра в воскресенье.

"Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что это не первое нападение на Российский центр в Киеве, "и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет их (хулиганов — ред.) искать".

Нападавшие оставили у входа в Центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине. Спустя некоторое время на странице в Facebook этой радикальной организации появилась видеозапись хулиганской выходки.

"В Рождественскую ночь активисты "Чёрного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", — говорится под видеозаписью.

Собеседник отметил, что "такого рода заявления абсурдны и призывают лишь к разжиганию межнациональной розни. Мы были вынуждены вновь обратиться в украинскую полицию с заявлением по данному факту, а посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины с требованием пресечь противоправные действия радикалов, которые противоречат всем нормам международного права".

РИА Новости: последние новости
Падение воздушной гимнастки в гомельском цирке попало на видео Известный психолог Нина Талызина скончалась на 95-м году жизни В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в подготовке к захвату Европы
«Мне нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз»
У Собчак «пропали» сотни миллионов
Невский хочет «дать в рожу» Вайнштейну
Жена Аршавина остановила самолет
Видео
00:24
Очаровательно моргающую сову сняли на видео
00:59
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Происшествия Другое
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение