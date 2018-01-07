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Попавшую в беду 104-летнюю россиянку заберут в Чечню
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Обобранную в Азербайджане 104-летнюю россиянку заберут в Чечню 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Мадину Алиеву, найденную в Азербайджане без крова и денег, перевезут в Чечню. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

По его данным, год рождения Алиевой — 1914-й, хотя в азербайджанском МВД заявили, что она родилась в 1913-м. «Бабушка будет жить на чеченской земле, где она хочет проживать, и ей будет оказана вся необходимая помощь. Она среди своего народа найдет и сыновей, и братьев, и внуков, и правнуков — я имею в виду, в иносказательном смысле», — сказал чиновник.

Умаров добавил, что женщина является уроженкой села Османюрт Хасавюртовского района Дагестана.

Престарелую женщину нашли на улицах города Геранбой на северо-западе Азербайджана. Со слов Алиевой, она отправилась в паломничество в Ирак, но попутчицы украли у нее 200 долларов и золотые серьги.

Как во времена Российской империи, так и сейчас в Османюрте живут в основном чеченцы. В начале XIX века представители этой национальности были выселены оттуда по приказу генерала Алексея Ермолова.

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