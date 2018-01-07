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В МЧС сообщили о состоянии сорвавшегося на Эльбрусе туриста
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Спасатели эвакуируют сорвавшегося со скал в Приэльбрусье туриста из Астрахани 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Спасатели добрались и эвакуируют туриста из Астрахани, который сорвался со скал в Приэльбрусье, сообщили в воскресенье в Управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Спасатели добрались до пострадавшего на Эльбрусе туриста и спускают вниз. Его состояние тяжелое", — сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Руслан Джаппуев.

По его словам, турист из Астрахани пострадал на склоне Эльбруса выше Скал Пастухова на высоте более 4,9 тыс. метров над уровнем моря.

Как сообщалось ранее, в 12:54 мск в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус сорвался турист из Астрахани. На его поиск были направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Подробности происшествия устанавливаются.

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