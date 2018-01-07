Челябинцы остались без газа в 20-градусный мороз

В Челябинской области больше тысячи человек остались без газа в 20-градусный мороз

Специалисты устраняют нарушение газоснабжения в поселке Межевой Челябинской области, которое возникло в ночь на 7 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

В 3:30 (мск) в поселке Межевой сработал предохранительный запорный клапан на газорегуляторном пункте, принадлежащем администрации Саткинского муниципального района, в результате чего было прекращено газоснабжение 1,3 тыс. пользователей.

Температура воздуха в Челябинской области составляет -22°C.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года несколько районов Петропавловска-Камчатского остались без электроэнергии из-за штормового ветра.