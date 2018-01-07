В Волгограде обнаружили бомбу

В Волгограде утром 7 января на улице Менжинского возле домов 15 и 15а была обнаружена бомба, пролежавшая тут более 70 лет, сообщает «Волга-Каспий».

По предположениям саперов, это ФАБ 100 — фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Ее использовали советские войска.

Район, где была найдена бомба, в числе первых принял на себя атаку во время Сталинградской битвы. 23 августа1942 года немецкие войска прорвали линию обороны на Дону и попытались прорваться к тракторному заводу.

Как сообщается, снаряд будет доставлен в Орловский песчаный карьер, расположенный в черте города, где его уничтожат. В 2017 году на территории региона было обнаружено более десяти авиабомб. К примеру, в сентябре в Волгограде были обезврежены три снаряда: авиационные бомбы ФАБ-50 и ФАБ-100, обнаруженные возле станции Бетонной в Дзержинском районе при проведении земляных работ, а также ФАБ-100, найденную в районе улицы Рокоссовского..

Всего же с начала 2017 года было уничтожено более 5 тонн взрывоопасных предметов времен ВОВ, в том числе 150 минометных мин, около 50 артиллерийских снарядов и 100 различных гранат.