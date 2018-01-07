Ещё
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заставший девушку с любовником шахтер получил выстрел в лицо 

Рамблер 3 часа назад

В Кемеровской области шахтер получил ранение в ходе конфликта из-за женщины. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения, видео с которой попало в Сеть, сообщат РЕН ТВ.

По словам знакомых шахтера, он находится в реанимации в коме после того, как ему в упор выстрелили в глаз из травматического оружия. Они рассказали, что шахтер вернулся с вахты на день раньше, чем планировал. Он отправился к своей девушке, но ему не открыли дверь.

Вскоре выяснилось, что в квартире находится компания мужчин. Они заявили ему, что его отношения с возлюбленной закончены и предложили уйти, на что он ответил, что сам решит этот вопрос. В итоге началась драка, в которой шахтер серьезно пострадал.

По словам его друзей, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро хотели скрыть новогодний взрыв
В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв
Французская певица Франс Галль умерла от рака
Войнам криминальных авторитетов в Москве положили конец
Россия заявила о беспределе ЕС
Видео
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение