Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо

Заставший девушку с любовником шахтер получил выстрел в лицо

В Кемеровской области шахтер получил ранение в ходе конфликта из-за женщины. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения, видео с которой попало в Сеть, сообщат РЕН ТВ.

По словам знакомых шахтера, он находится в реанимации в коме после того, как ему в упор выстрелили в глаз из травматического оружия. Они рассказали, что шахтер вернулся с вахты на день раньше, чем планировал. Он отправился к своей девушке, но ему не открыли дверь.

Вскоре выяснилось, что в квартире находится компания мужчин. Они заявили ему, что его отношения с возлюбленной закончены и предложили уйти, на что он ответил, что сам решит этот вопрос. В итоге началась драка, в которой шахтер серьезно пострадал.

По словам его друзей, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.