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Посольство России в США поблагодарило Госдеп
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Посольство России в США поблагодарило Госдеп за помощь в ситуации с рейсами «Аэрофлота» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС

Посольство России в США в своём Twitter поблагодарило Госдепартамент за оказание помощи в ситуации с рейсами авиакомпании «Аэрофлот», которые были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Вашингтоне.

«Для ускорения отправки задержавшихся из-за непогоды рейсов Аэрофлота посольство обратилось в Госдеп США. Благодарим коллег из Государственного департамента за отзывчивость и оперативное содействие!» — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что задержанный в США из-за неблагоприятных погодных условий рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Вашингтона в Москву.

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