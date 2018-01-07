Две россиянки оказались в западне на вершине горы Аконкагуа

СМИ: две россиянки оказались в западне на самой высокой горе Южной Америки

Две девушки из России застряли на вершине горы Аконкагуа в Аргентине, сообщил телеканалу "360" источник в российском посольстве в этой стране.

Часть группы, с которой туристки осуществляли восхождение, благополучно вернулась в низину, сейчас их опрашивают, чтобы установить местонахождение девушек. Спасательные службы ведут поисковую операцию.

Телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на родственников девушек сообщил, что палатку, в которой укрывались россиянки, унесло штормовым ветром, также у них закончилась провизия. Согласно поступающим данным, вместе с россиянками на горе находится гражданин Бельгии.

Гора Аконкагуа — высочайшая вершина Анд. Ее высота составляет почти семь тысяч метров над уровнем моря.