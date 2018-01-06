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Скончалась Нина Талызина
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Известный психолог Нина Талызина скончалась на 95-м году жизни 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"

Известный психолог, профессор кафедры психологии МГУ Нина Талызина скончалась на 95-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"6 января 2018 года психологическая наука потеряла выдающегося ученого — скончалась академик РАО, профессор кафедры психологии образования и педагогики МГУ, доктор психологических наук Талызина Нина Федоровна (23.12.1923-06.01.2018)", — говорится в сообщении.

Как рассказали в университете, Талызина является основателем всемирно известной научной школы, ядром которой является деятельностная теория учения, а также выдающимся психологом и педагогом. Талызина — лауреат премии президента РФ в области образования, лауреат премии М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки и заслуженный профессор МГУ.

Как сообщили в МГУ, Талызина до последних дней жизни работала над своей книгой "Деятельностная теория учения", в настоящее время завершается подготовка книги к печати.

"Нину Федоровну всегда характеризовали высочайшая ответственность и профессионализм, трудолюбие и доброжелательность, удивительное сочетание личной скромности и неугасаемого оптимизма. Студенты и аспиранты многократно убеждались в бескорыстной готовности Нины Федоровны, не жалея времени и сил, всегда прийти им на помощь в трудных случаях. Сотрудники, студенты и аспиранты Московского университета глубоко скорбят вместе с родными и близкими Нины Федоровны", — отметили в университете.

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