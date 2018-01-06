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Раскрыты подробности трагедии в Реутове
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Юноша захотел напугать 11-летнего друга и столкнул с 17-го этажа в Подмосковье 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту смерти 11-летнего мальчика в подмосковном Реутове. Он разбился насмерть, упав с 17-го этажа. Об этом в субботу, 6 января, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, 30 декабря 19-летний молодой человек приехал со своим малолетним другом в Реутов из Москвы, чтобы забрать вещи. Разобравшись с делами, они зашли в подъезд одного из жилых домов и поднялись на 17-й этаж, чтобы посмотреть на город. В лифтовом холле ребенок взобрался на подоконник и высунулся из окна, а юноша подошел сзади, схватил его за ноги и приподнял, решив напугать. Мальчик не удержался и упал.

После этого молодой человек закрыл окно и выбросил мобильный телефон друга в мусорный контейнер.

Юношу поместили под арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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