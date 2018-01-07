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В Китае украли кусок дороги из солнечных батарей
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В Китае украли кусок дороги из солнечных батарей 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: pixabay.com

Открытую в конце декабря в Китае дорогу из солнечных батарей повредили уже через неделю после запуска.

Дорогу из солнечных батарей, открытую в конце декабря в Китае, повредили всего через неделю после открытия. Неизвестные украли часть участка дороги, выломав солнечные панели.

На ремонт дороги потребовалось четыре дня, после чего движение по километровому участку было открыто снова, сообщает Technode.

Участок автотрассы длинной один километр, покрытый солнечными панелями, может выполнять функцию индукционной зарядки электромобилей во время движения, а также имеет систему отопления и в случае холодов способна растопить лед на поверхности самостоятельно.

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