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Скончался Владимир Юлов
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Умер известный российский травматолог Владимир Юлов 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: аккаунт Владимира Юлова в сети Facebook

Скончался известный российский травматолог Владимир Юлов, сообщили РИА Новости родственники медика.

Ранее ряд СМИ написал, что в частном доме в подмосковном округе Домодедово найдены тела двух человек. По данным издания, в доме 42-летнего заведующего учебной частью кафедры травматологии и ортопедии Российской медицинской академии последипломного образования Владимира Юлова были обнаружены тела хозяина и его приятеля, 46-летнего жителя Германии Александра Гербера, также врача по специальности. В СМИ отмечают, что возможной причиной смерти могла стать передозировка либо отравлением алкоголем.

"Владимира Владимировича (Юлова) больше нет с нами", — заявил собеседник агентства, не уточнив обстоятельств его смерти.

Комментариями правоохранителей РИА Новости не располагает.

По данным медицинской клиники, где работал Юлов, он являлся врачом травматологом-ортопедом высшей категории, доктором медицинских наук, автором более 60 научных публикаций, четырех изобретений, главы монографии, пособия для врачей и четырех образовательных программ послевузовского и дополнительного профессионального образования. Он принимал активное участие в разработке и внедрении в практику новейших технологий.

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