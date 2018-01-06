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На юге Петербурга произошла перестрелка
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На юге Петербурга произошла перестрелка 

Рамблер 3 часа назад
Фото: vk.com

Во второй половине дня 6 января на проспекте Ветеранов на юге Санкт-Петербурга произошла перестрелка. По данным очевидцев, сначала возникла потасовка с участием более чем десяти человек. Затем в ходе конфликта было применено огнестрельное оружие, сообщает Пятый канал.

В соцсетях очевидцы пишут, что как минимум один человек ранен.

«Была перестрелка между кавказцами, 16-20 человек примерно. Было 6 пистолетов Макарова», — написал другой пользователь.

У одной из припаркованных на месте происшествия машин разбито лобовое стекло.

Местная жительница сообщает, что милиция приехала минут через 10 после того, как все разбежались, передает moika78.ru.

Сейчас на месте работают правоохранители. Местные жители не исключают, что стрельба была связана с задержанием наркоторговцев.

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