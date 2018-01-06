В Москве проверяют вокзалы

Оперативные службы проверяют сообщения об угрозе взрыва на Ленинградском и Ярославском вокзалах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Ленинградского и Ярославского вокзалов. На место выехали кинологи", — сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация на время проверки не проводилась.
Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.