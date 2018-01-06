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В Москве проверяют вокзалы
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Ярославский и Ленинградский вокзалы в Москве проверяются из-за сообщений о «минировании» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Оперативные службы проверяют сообщения об угрозе взрыва на Ленинградском и Ярославском вокзалах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Ленинградского и Ярославского вокзалов. На место выехали кинологи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация на время проверки не проводилась.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.

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