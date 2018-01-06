Сотрудника МВД по КБР нашли мертвым в собственном кабинете

Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) найден мёртвым в своём рабочем кабинете.
«5 декабря 2018 года вечером в своем служебном кабинете обнаружено тело заместителя начальника отдела Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным смерть наступила в результате огнестрельного ранения», — говорится в сообщении на сайте регионального МВД.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Назначена служебная проверка.