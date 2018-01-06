Пенсионерка умерла после 5 часов в очереди в больнице 

Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти женщины 1937 года рождения в одной из больниц Санкт-Петербурга.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте Росздравнадзора.
Как сообщает 78.ru, женщина скончалась в больнице №15 после пяти часов ожидания помощи от врачей. Ее внук рассказал, что пенсионерке стало плохо около двух часов дня. Родственники вызвали скорую и вместе поехали в больницу.
«Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. Находясь в палате, она почувствовала ещё и боли в груди», —рассказал внук женщины.
Врачи, к которым обратился мужчина, попросили подождать. За пять часов к женщине лишь два раза подошли медсестры, чтобы измерить давление и дать таблетку валидола.