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Пенсионерка умерла после 5 часов в очереди в больнице
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Пенсионерка умерла после 5 часов в очереди в больнице 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos / sudok1

Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти женщины 1937 года рождения в одной из больниц Санкт-Петербурга.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте Росздравнадзора.

Как сообщает 78.ru, женщина скончалась в больнице №15 после пяти часов ожидания помощи от врачей. Ее внук рассказал, что пенсионерке стало плохо около двух часов дня. Родственники вызвали скорую и вместе поехали в больницу.

«Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. Находясь в палате, она почувствовала ещё и боли в груди», —рассказал внук женщины.

Врачи, к которым обратился мужчина, попросили подождать. За пять часов к женщине лишь два раза подошли медсестры, чтобы измерить давление и дать таблетку валидола.

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