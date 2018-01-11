У пенсионера в Москве украли $400 тысяч

Из банковской ячейки московского пенсионера неизвестный злоумышленник похитил 400 тысяч долларов (около 22,8 миллиона рублей). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МВД.
Мужчина 1940 года рождения обратился в полицию и рассказал, что деньги украли из ячейки банка, расположенного на улице Кедрова.
По данным полиции, деньги были похищены в период с 24 августа прошлого года по 10 января 2018-го. По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.
В ноябре прошлого года сообщалось об аналогичном инциденте: из ячейки в банке на улице Кедрова у москвички похитили 400 тысяч евро (более 27 миллионов рублей). Сообщалось, что злоумышленники выломали замок из дверцы ячейки.
«Московский комсомолец» писал, что в последнее время таких краж становится все больше, поэтому эксперты заявляют о необходимости изменить правила и забыть о «главном принципе банковских ячеек» — конфиденциальности: оборудовать комнаты с ячейками видеокамерами, а вместо обычных ключей использовать кодовые замки.