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Воры обокрали квартиру в стиле «Миссия невыполнима»
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В Москве воры вскрыли квартиру, спустившись по тросу с крыши на 13-й этаж 

ТАСС 6 часов назад
Фото: кадр из фильма

Воры вынесли более 10 млн рублей из квартиры на 13-м этаже на юго-востоке Москвы, один из них проник в нее, спустившись к окну с крыши на тросе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В ходе разбирательства было установлено, что в период с 3 января неизвестный спустился по веревке с крыши 17-этажного дома, отжал пластиковое окно квартиры на 13-м этаже, проник в квартиру, открыл входную дверь своим сообщникам, которые вынесли из квартиры сейф с крупной суммой денег", — сообщили в ведомстве.

В больницу позднее обратился мужчина, который сообщил, что ему нанесли побои по месту жительства, после оказания медицинской помощи он был отпущен.

По данным полиции, сумма ущерба составила 10,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

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