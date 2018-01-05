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Американцу пересадили почки убитого в США россиянина
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Американцу пересадили почки погибшего россиянина 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru

В американской клинике пересадили местному жителю почки российского туриста, погибшего во время посещения США. 35‐летний Антон Кемаев был случайно застрелен в Питтсбурге в салоне автомобиля своего приятеля при разборках криминальных банд, сообщило местное издание Action News.

Американцу пересадили почки погибшего россиянина

По словам друга погибшего, решение стать донором было принято самим Кемаевым.

Все сделали, как хотел Антон, поскольку он всегда стремился всем помочь, — цитирует издание слова Владимира Шляхтина.

Россиянин получил смертельное ранение в голову 19 декабря 2017 года. Врачи пытались спасти его жизнь, но не преуспели в этом.

Вдова Кемаева рассказала, что ее муж собирался вернуться в Россию к Рождеству. У погибшего осталось трое детей.

Гражданин США, получивший донорские органы, назвал случившееся «невероятным подарком судьбы» и поблагодарил вдову убитого россиянина при встрече с ней.

Полиция продолжает поиск убийц Антона Кемаева.

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