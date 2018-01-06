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Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
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Сразу четыре ДТП на мосту в Москве сняли на видео 

РИА Новости 3 часа назад

Сразу четыре аварии произошли в минувшую пятницу в Москве на Живописном мосту. Запись с видеорегистратора с последствиями ДТП опубликована на YouTube.

Причиной аварий, судя по кадрам, мог стать выпавший в столице снег. В начале ролика видно, что машины движутся по своим рядам, соблюдая дистанцию. Затем в объектив попадает кроссовер Toyota, который развернуло от удара. В нескольких метрах от этой машины камера запечатлела еще три поврежденных автомобиля. Чуть дальше на дороге располагались другие попавшие в ДТП машины — кроссовер, минивэн, седан, джип и другие автомобили.

В минувшую пятницу на Москву обрушился снегопад. По оценкам синоптиков, снежный покров в столице вырос на 2-3 сантиметра.

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