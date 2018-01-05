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Полиция проверит запись с избиением ездовых собак в Сочи
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Правоохранительные органы проверят видеозапись с избиением ездовых собак в Сочи 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Правоохранительные органы Краснодарского края проведут проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено, как женщина избивает ездовых собак, сообщили ТАСС в пятницу в пресс— службе прокуратуры региона.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как женщина (предположительно, погонщик) бьет ногами запряженных в сани собак. Указывается, что ролик снят в Сочи.

"На основании опубликованного видео будет проведена проверка. Материалы для проведения проверки переданы в полицию, проверка будет на контроле прокуратуры", — сказал представитель ведомства.

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