Полиция проверит запись с избиением ездовых собак в Сочи

Правоохранительные органы проверят видеозапись с избиением ездовых собак в Сочи

Правоохранительные органы Краснодарского края проведут проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено, как женщина избивает ездовых собак, сообщили ТАСС в пятницу в пресс— службе прокуратуры региона.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как женщина (предположительно, погонщик) бьет ногами запряженных в сани собак. Указывается, что ролик снят в Сочи.

"На основании опубликованного видео будет проведена проверка. Материалы для проведения проверки переданы в полицию, проверка будет на контроле прокуратуры", — сказал представитель ведомства.