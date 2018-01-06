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Собаки спасли замерзших в лесу детей
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Собаки спасли пропавших в лесу на Урале детей 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области спасатели нашли живыми двух подростков, которые провели в лесу около суток, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Отмечается, что детей обнаружили при обследовании лесного массива в 30 километрах от города Кушвы. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести и были госпитализированы с обморожением ступней.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей, подросткам пришлось пережить ночь в зимнем лесу без костра, поскольку ни у кого из них не было спичек. Мальчики спаслись благодаря тому, что вместе с ними в лесу были их собаки, которые помогали подросткам согреться.

Всего в поисках детей были задействованы более двухсот человек — полиция, МЧС, казаки и волонтеры. В готовности к вылету находился вертолет Ми-8 МЧС.

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