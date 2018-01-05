На МКАД столкнулись 12 машин

На МКАД в четырех ДТП столкнулись 12 машин

Двенадцать автомобилей столкнулись в пятницу утром на МКАД в четырех ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве, пострадавших в результате аварий нет.

"На 105-м километре МКАД, около 10:30 мск на внешней стороне произошло четыре разных ДТП с участием 12 автомобилей. В результате столкновений пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала столкнулись четыре машины, потом три, далее произошло столкновение двух, а потом еще трех автомобилей. Сейчас полицейские выясняют причину произошедшего.