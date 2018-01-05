Ещё
На МКАД столкнулись 12 машин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На МКАД в четырех ДТП столкнулись 12 машин 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Двенадцать автомобилей столкнулись в пятницу утром на МКАД в четырех ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве, пострадавших в результате аварий нет.

"На 105-м километре МКАД, около 10:30 мск на внешней стороне произошло четыре разных ДТП с участием 12 автомобилей. В результате столкновений пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала столкнулись четыре машины, потом три, далее произошло столкновение двух, а потом еще трех автомобилей. Сейчас полицейские выясняют причину произошедшего.

ТАСС: последние новости
Один человек погиб при падении воздушного шара близ египетского Луксора Художник Владимир Янкилевский скончался в возрасте 79 лет Пассажирский автобус сгорел в центре Петербурга на стрелке Васильевского острова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с погибшим в Финляндии пилотом перевозил россиян
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие
Volkswagen и Adidas ответили на претензии Киева по Крыму
В РФ пригрозили Молдавии ответными мерами на новый закон
Видео
03:15
Паук устроил смертельную битву с шершнем
Наука и техника
00:42
Хоккеист во время драки потерял часть бороды
В мире
01:32
Горнолыжники попали в экстремальные качели
Происшествия
02:14
Установлен новый мировой рекорд в роупджампинге
Безумный мир
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение