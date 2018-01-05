Украинская модель госпитализирована в критическом состоянии после ДТП в США

Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил их друг Кирилл Дубровин в своем Facebook.

Мужчина обратился за помощью к пользователям Сети, заявив, что состояние Кузьменко критическое — у нее зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждение внутренних органов.

По данным местной полиции, в аварии пострадали шесть человек. Виновник ДТП, будучи пьяным, врезался в такси, в котором ехали Кузьменко и Кордано. Машина от удара перевернулась. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали очевидцы и передали в руки стражей порядка.