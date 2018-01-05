Самолет с погибшим в Финляндии пилотом перевозил россиян

Самолет, пилот которого погиб в Финляндии, перевозил россиян, пишут СМИ

Частный пассажирский самолет Gulfstream G150, пилот которого неожиданно погиб в четверг в финском аэропорту Киттиля в результате удара двери самолета, перевозил россиян, борт прилетел из Москвы и должен был вылететь в Екатеринбург, сообщают финские СМИ в пятницу.

Ранее финская полиция сообщила, что в Лапландии, в аэропорту Киттиля, в четверг произошел несчастный случай. Небольшой 20-местный самолет готовился к взлёту, единственным человеком на борту был капитан. Он скончался на месте в результате удара, полученного от неожиданно закрывшейся двери самолёта.

"Некоторые фрагменты двери самолёта оказались отброшены от самолёта на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали", — отметила представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала в интервью телеканалу MTV3.

"Самолёт прилетел из Москвы с россиянами на борту. Они должны были вылететь в Екатеринбург", — сообщает газета Ilta Sanomat. Газета также уточняет, что пилот был немцем. Полиция не раскрывает национальность погибшего.

Ранее сообщалось, что самолет Gulfstream G150 выпущен в 2012 году, принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве.

Сообщалось, что погибшему около 50 лет. Ведется расследование инцидента.