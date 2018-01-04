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Умер Владимир Янкилевский
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Умер родоначальник московского концептуализма Владимир Янкилевский 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Алек Д. Эпштейн

Умер художник Владимир Янкилевский, один из родоначальников московского концептуализма. Об этом сообщил Алек Эпштейн, работающий в Центре изучения и развития современного искусства.

«Я бесконечно благодарен судьбе за то, что был знаком с Владимиром Борисовичем и успел написать книгу о нем. Самая светлая память навсегда», — написал Эпшнейн.

Работы Янкилевского представлены в ведущих музеях мира, в частности, в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ им. Пушкина, Центре Жоржа Помпиду, Дрезденской национальной галерее и других. Он участвовал в 170 групповых выставках, включая выставку авангардистов, раскритикованную советским лидером Никитой Хрущевым в 1962 году.

Художнику было 79 лет. До своего юбилея он не дожил полутора месяцев.

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