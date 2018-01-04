Умер Владимир Янкилевский

Умер родоначальник московского концептуализма Владимир Янкилевский

Умер художник Владимир Янкилевский, один из родоначальников московского концептуализма. Об этом сообщил Алек Эпштейн, работающий в Центре изучения и развития современного искусства.

«Я бесконечно благодарен судьбе за то, что был знаком с Владимиром Борисовичем и успел написать книгу о нем. Самая светлая память навсегда», — написал Эпшнейн.

Работы Янкилевского представлены в ведущих музеях мира, в частности, в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ им. Пушкина, Центре Жоржа Помпиду, Дрезденской национальной галерее и других. Он участвовал в 170 групповых выставках, включая выставку авангардистов, раскритикованную советским лидером Никитой Хрущевым в 1962 году.

Художнику было 79 лет. До своего юбилея он не дожил полутора месяцев.