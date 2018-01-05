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Раскрыты обстоятельства смерти музыканта Дмитрия Калинина
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Раскрыты обстоятельства смерти музыканта Дмитрия CrazyBalalaika Калинина 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

На теле балалаечника коллектива "Русская песня" Дмитрия Калинина, также известного как CrazyBalalaika, были обнаружены два ножевых ранения в области сердца. Рядом с трупом лежал нож, сообщают Известия.

По данным издания, тело 41-летнего музыканта было найдено 30 декабря в Москве в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. Калинин перестал выходить на связь 27 декабря, последний раз его видели выходящим из здания театра "Русская песня".

В поисках балалаечника принимали участие волонтеры поисково-спасательного отряда "LizaAlert". Они подтвердили смерть музыканта.

В Управлении культуры города Набережные Челны, где родился Калинин, ранее выразили соболезнования в связи с кончиной Калинина. "Управление культуры Исполнительного комитета города Набережные Челны выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной балалаечника Дмитрия Калинина и разделяет горечь утраты", — говорится в сообщении ведомства на странице ВКонтакте.

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