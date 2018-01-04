В Чечне уничтожили убийцу главы отделения полиции

В Чечне в ходе спецоперации ликвидирован мужчина, расстрелявший начальника отделения полиции села Автуры, сообщил РИА Новости министр внутренних дел региона Руслан Алханов.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий полиция совместно с военнослужащими Росгвардии установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчины. При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем", — рассказал Алханов.

По его словам, 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов, ранее судимый, был обнаружен и блокирован на окраине селения.

Пострадавших в ходе нейтрализации Баймурадова среди участников операции нет, добавил собеседник агентства.