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Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
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Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО 

РИА Новости 37 минут назад

В Сети появилось видео с места ДТП в ХМАО, в результате которого погибли десять человек. Кадры опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Авария с участием автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошла в минувшую среду на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате ДТП, по данным местного управления МВД, погибли десять человек, среди них четверо детей, самому младшему из которых было менее года.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Движение на автодороге, как сообщили в МЧС, к настоящему времени восстановлено.

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