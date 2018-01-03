Женщина задушила сожителя поясом в доме соперницы

Под Саратовом женщина задушила сожителя поясом от халата в доме соперницы

Следствие в Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве любовника на почве ревности, сообщило в среду областное СУСК.

По версии следствия, во вторник вечером 46-летняя подозреваемая разыскала в доме общей знакомой в Саратовском районе своего сожителя, с которым ранее у нее происходили конфликты на почве ревности, и там в ходе ссоры нанесла два ножевых ранения хозяйке жилища, а затем — в грудь и живот своему сожителю, после чего накинула ему на шею пояс от халата и задушила. Хозяйку дома госпитализировали с травмами в больницу.

"В настоящее время злоумышленница задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Фигурантке дела грозит до 15 лет лишения свободы.