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Похищена самая дорогая в мире бутылка русской водки
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В Дании украли самую дорогую в мире бутылку русской водки 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости

Неизвестные похитили бутылку самой дорогой в мире водки Russo-Baltique стоимостью в 1,3 миллиона долларов из бара в Копенгагене, сообщает Sputnik International.

Бутылку похитили из музея, который владелец бара Бриан Ингберг решил организовать в подвале заведения. По его словам, водку он взял напрокат полгода назад в России. Высокая стоимость бутылки объясняется тем, что на ее изготовление ушло по три килограмма золота и серебра. Кроме того, сосуд украшен той же кожей, которая использовалась в отделке автомобиля 1912 года выпуска, принимавшего участие в Ралли Монте-Карло.

На кадрах с камер наблюдения, которые владелец заведения опубликовал в Facebook, видно, что бутылку украли двое мужчин в бейсболках и масках, скрывающих лица.

"По-видимому, у них был ключ или копия ключа, они подняли жалюзи, открыли дверь, прошли в бар и вломились в музей водки, который находится в подвале. Хотя всего там 1 200 бутылок водки, они унесли только эту", — рассказал Ингберг.

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