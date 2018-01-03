В Бельгии погибла россиянка

В Бельгии россиянка умерла после падения на катке

Российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь, сообщает издание Nieuwsblad.

Согласно изданию, инцидент произошел около 01.00 на катке на рождественской ярмарке, при этом каток ночью был закрыт для посещения. Во время катания на льду женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание, однако позднее после обследования врачей отказалась от госпитализации.

На следующее утро женщину доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она скончалась, сообщает издание.

Полиция города заявила, что открыла расследование в связи с инцидентом.

Как уточняется, россиянка приехала в город вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники.