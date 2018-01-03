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При обрушении моста в Перу погибли пять человек
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В Перу при обрушении моста погибли пять человек 

РИА Новости 3 января 2018
Фото: © AFP 2017 / Alfredo Estrella
Не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста, десятки пропали без вести, сообщает Национальный институт гражданской обороны (INDECI).
"INDECI наблюдает за спасательной операцией после обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири (провинция Ла-Конвенсьон). Пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших", — говорится в заявлении института в Twitter.
Примечательно, что обстоятельства трагедии повторяют события романа "Мост короля Людовика Святого" американского писателя Торнтона Уайлдера. В книге, которая стала лауреатом Пулитцеровской премии в 1928 году, описывается инцидент, произошедший в Перу в XVIII веке. 20 июля 1714 года между Лимой и Куско обрушился висячий мост, что привело к гибели пяти человек.
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