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В США крыса сорвала авиарейс
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В США крыса сорвала авиарейс из Окленда в Портленд 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com

В США отменили рейс из Окленда (штат Калифорния) до Портленда (Орегон) из-за крысы, пробежавшей по трапу в салон самолета, сообщает CBS News.

Борт принадлежит авиакомпании Alaska Airlines. Рейс был отменен в связи с тем, что члены экипажа так и не смогли найти животное.

На борту самолета находились около 110 человек. Пассажирам выдали билеты на другие рейсы до пункта назначения.

В авиакомпании заявили, что самолет продолжит эксплуатироваться после того, как будет установлено, что грызуна в нем нет.

Также планируется проверить борт на наличие возможных повреждений.

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