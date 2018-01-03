В США крыса сорвала авиарейс из Окленда в Портленд

В США отменили рейс из Окленда (штат Калифорния) до Портленда (Орегон) из-за крысы, пробежавшей по трапу в салон самолета, сообщает CBS News.

Борт принадлежит авиакомпании Alaska Airlines. Рейс был отменен в связи с тем, что члены экипажа так и не смогли найти животное.

На борту самолета находились около 110 человек. Пассажирам выдали билеты на другие рейсы до пункта назначения.

В авиакомпании заявили, что самолет продолжит эксплуатироваться после того, как будет установлено, что грызуна в нем нет.

Также планируется проверить борт на наличие возможных повреждений.