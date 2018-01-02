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Мужчина погиб при спуске с 10 этажа на простынях
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Пьяный житель Твери погиб, спускаясь с 10 этажа на простынях 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В Твери погиб мужчина, который пытался спуститься с 10 этажа многоквартирного дома по самодельной веревке из простыней. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

По информации ведомства, 1 января мужчина, находясь в своей квартире, связал канат из постельного белья и полотенец и попытался "съехать" по стене дома на улицу. Во время спуска он сорвался и спустя некоторое время скончался от полученных травм.

Как отмечает издание Tverigrad, погибший — 37-летний безработный, который несколько недель был в запое. Уточняется, что жена заперла его дома, чтобы перекрыть доступ к алкогольным напиткам.

По словам супруги погибшего, ее муж и ранее предпринимал попытки спуска на самодельном канате.

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