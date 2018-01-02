В Киеве озвучили версии убийства правозащитницы

Следствие назвало основные версии убийства правозащитницы Ноздровской

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской в Киеве, заявил начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассматривали ее служебную деятельность, то, чем она занималась на работе и то, что она расследовала и помогала расследовать определенный ряд уголовных производств. Но сейчас мы действительно уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие (дело о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской в 2015 году), вероятно и случилось это убийство", — сказал Жукович.

По его словам, еще две версии это — хулиганство и то, что ее, возможно, хотели изнасиловать.

Ранее более 250 блогеров, журналистов и общественных активистов собрались под зданием Главного управления Нацполиции Ки потребовали найти убийц юристки Ноздровской.

Она несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в село Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.