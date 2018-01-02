Ещё
В Киеве озвучили версии убийства правозащитницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла Татьяна Майорова
Умерла Татьяна Майорова

Следствие назвало основные версии убийства правозащитницы Ноздровской 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской в Киеве, заявил начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассматривали ее служебную деятельность, то, чем она занималась на работе и то, что она расследовала и помогала расследовать определенный ряд уголовных производств. Но сейчас мы действительно уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие (дело о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской в 2015 году), вероятно и случилось это убийство", — сказал Жукович.

По его словам, еще две версии это — хулиганство и то, что ее, возможно, хотели изнасиловать.

Ранее более 250 блогеров, журналистов и общественных активистов собрались под зданием Главного управления Нацполиции Ки потребовали найти убийц юристки Ноздровской.

Она несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в село Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

Газета.Ru: последние новости
Следствие назвало основные версии убийства правозащитницы Ноздровской Пьяный мужчина открыл огонь из окна квартиры на севере Москвы Причиной эвакуации станции метро "Филевский парк" стал детский кондитерский набор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нидерланды приняли важное решение по делу MH17
Сердючка высказалась о запрете на фильмы РФ
Рассекречен пугающий прогноз Нострадамуса
Литва решила восстанавливать контакты с РФ
РФ предрекли возвращение к «суровым будням»
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение