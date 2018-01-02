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Нидерланды приняли важное решение по делу MH17
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Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Нидерланды не намерены публиковать список лиц, которых подозревают в причастности к крушению Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что голландская сторона якобы намерена обнародовать имена 120 лиц, которые причастны к трагедии.

"Это сообщения не соответствуют действительности, — подчеркнул де Бран. — Мы не собираемся публиковать список подозреваемых".

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

>> На месте крушения MH17 обнаружены останки

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, возглавляемая Нидерландами. В ее состав также входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В сентябре 2016 года следователи опубликовали результаты своего анализа, в соответствии с которыми самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук" в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев.

В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под Снежного.

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