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На АЗС в Москве произошло возгорание
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Возгорание произошло на АЗС в Марьино 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости

На юго-востоке столицы произошло возгорание на автозаправке.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«На АЗС, которая находится в районе д. 153 по ул. Люблинская, произошло возгорание», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили, что по указанному адресу произошло возгорание площадью 3 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации из открытых источников, в районе указанного дома расположена АЗС компании «Лукойл».

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