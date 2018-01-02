На АЗС в Москве произошло возгорание

Возгорание произошло на АЗС в Марьино

На юго-востоке столицы произошло возгорание на автозаправке.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«На АЗС, которая находится в районе д. 153 по ул. Люблинская, произошло возгорание», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили, что по указанному адресу произошло возгорание площадью 3 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации из открытых источников, в районе указанного дома расположена АЗС компании «Лукойл».