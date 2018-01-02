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На Рублевском шоссе эвакуировали дом «с квартирой Собчак»
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На Рублевском шоссе в Москве 40 человек эвакуированы из-за угрозы взрыва в жилом доме 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Неизвестные "заминировали" жилой дом на Рублевском шоссе в Москве, эвакуированы 40 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме по адресу: Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2. На месте работают кинологи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на время проверки проведена частичная эвакуация жильцов, эвакуированы около 40 человек.

По данным некоторых СМИ, в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.

За прошедшие сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в 30 российских городах. Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.

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