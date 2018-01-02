В Росгвардии дали совет россиянам

Росгвардия посоветовала не постить в соцсетях фото из отпуска во избежание краж

О мерах безопасности рассказал представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — сказал он.

Также Тумин рекомендовал воздержаться от распространения данных о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.

Представитель Росгвардии отметил, что пик квартирных краж приходится именно на новогодний период, когда многие жители Москвы уезжают в отпуск.