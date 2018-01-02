Ещё
В Росгвардии дали совет россиянам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгвардия посоветовала не постить в соцсетях фото из отпуска во избежание краж 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: depositphotos.com

О мерах безопасности рассказал представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — сказал он.

Также Тумин рекомендовал воздержаться от распространения данных о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.

Представитель Росгвардии отметил, что пик квартирных краж приходится именно на новогодний период, когда многие жители Москвы уезжают в отпуск.

Говорит Москва: последние новости
В Южно-Сахалинске установили новую ёлку взамен сгоревшей СК пытается вернуть похищенное вкладчикам банка «Клиентский» Станцию метро «Новослободская» в Москве проверяют после сообщения о минировании
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саруханов в шоке от наглого плагиата Пугачевой
Табакова отключили от аппаратов
Поклонская назвала главную цель в жизни
Любимое лакомство может исчезнуть
Семьи экипажа субмарины «Сан-Хуан» напишут Путину
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение