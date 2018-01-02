Неизвестные расстреляли прихожан церкви в Нигерии, 21 человек погиб

Группа вооруженных людей напала на прихожан церкви в штате Риверс в Нигерии.

Группа неизвестных, вооруженных автоматическим оружием, напала на группу прихожан церкви в штате Риверс.

Стрельба произошла неподалеку от деревни Омоку, полиция точное число погибших не называет, однако источники издания Premium Times сообщили о 21 погибшем.

Как отметил директор администрации по вопросам морской безопасности Дакуку Петерсайд, убийство прихожан церкви — один из эпизодов борьбы за господство конкурирующих религиозных группировок.

Он отметил, что в регионе процветают различные оккультные группировки, пользуясь поддержкой со стороны местных политиков. Петерсайд подчеркнул, что противоборство религиозных группировок привело к смерти более тысячи человек за последние два года.