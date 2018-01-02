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Во Франции сожгли более тысячи автомобилей
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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Thibault Camus

Число автомобилей, сожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, составило 1031, оказавшись выше показателя прошлого года, сообщает в понедельник МВД страны.

"Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах — 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года — 935", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что за праздничную ночь были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года — 454 человека.

При противодействии нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих. Всего, по информации ведомства, в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений.

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